​Компенсация или частичная оплата стоимости путевок в летние лагеря – одно из приоритетных направлений детской оздоровительной компании этого года. Основные вопросы в сфере организации отдыха детей обсудили в Правительстве области на встрече с представителями профсоюзных организаций.



– На этой встрече мы подвели итоги детской кампании прошлого года и определились с приоритетными направлениями нынешнего, – сказала начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова. – Предоставление частичной оплаты стоимости путевок в организации, расположенные на территории области, одна из наших главных задач.



Было отмечено, что в соответствии с региональным законом «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» предусмотрено два вида помощи – компенсация части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря и частичная оплата. 5500 рублей будут предоставлены семьям, ежемесячный доход в которых на каждого члена не превышает 18900 рублей. 2000 рублей выплачиваются, если эта цифра превышает указанную сумму.



Для того чтобы получить компенсацию, родителям или законным представителям детей необходимо сперва приобрести путевку и оплатить ее полную стоимость. Затем в период с 22 июня по 30 октября обратиться с заявлением в уполномоченный орган по месту жительства ребенка. Чтобы воспользоваться частичной оплатой, нужно оплатить часть стоимости путевки. Затем, не позднее чем за 60 дней до начала смены, прийти за перечислением оставшейся суммы.