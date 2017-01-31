​Сегодня глава региона Дмитрий Миронов приехал в новостройку на улице Брагинская в Ярославле, чтобы  поздравить с новосельем многодетную семью. Супруги Кирилл и Елена  Мадоновы, воспитывающие семерых детей, приобрели две квартиры общей площадью больше 140 кв. метров в новом доме в Дзержинском районе. Покупка стала возможной благодаря адресной безвозмездной субсидии в размере чуть более 6 млн. рублей. Средства были выделены по направлению улучшения жилищных условий многодетных семей в рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011 - 2020 годы».

- Поздравляю вас с радостным событием - с новосельем. Вы задаете правильный ориентир для молодых семей. У вас подрастают семь замечательных ребятишек. Как и положено в настоящей семье. Пусть новая квартира станет для  вас настоящей крепостью, где будет царить мир,  покой и взаимопонимание, - поздравил семью Дмитрий Миронов. 

Супруги поблагодарили главу региона и отметили, что без помощи Правительства области вряд ли смогли бы улучшить свои жилищные условия. До сих пор семья проживала в небольшой трехкомнатной квартире на улице Бабича. Сейчас родители перевозят вещи в новую квартиру, дети занимают комнаты.

- Большое спасибо вам, Дмитрий Юрьевич, как главе региона за то, что в нашей области действуют такие программы, - сказала Елена Мадонова. - Благодаря им такие же семьи, как наша, имеют возможность значительно улучшить свои условия.

Дмитрий Миронов вручил хозяевам новой квартиры подарок – большой телевизор. Супруги, в свою очередь, провели для него небольшую экскурсию, показали комнаты и пригласили в гости на чаепитие еще раз, когда обустроятся.

Программа стимулирования развития жилищного строительства действует в регионе с 2010 года. За это время приобрести новые квартиры смогли 236 многодетных семей. На эти цели из областного бюджета было выделено около полумиллиарда рублей. Дмитрий Миронов отметил, в области действуют и другие программы, позволяющие гражданам, в том числе многодетным, улучшить свои жилищные условия. 

- Запросы многодетных семей  на улучшение жилищных условий - в центре внимания правительства области, - подчеркнул Дмитрий Миронов. – И вариантов решения проблемы в регионе есть несколько. Кроме подпрограммы «Улучшения жилищных условий многодетными семьями», есть программа «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой многодетные могут получить в собственность земельный участок.   

Так, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий многодетных семей» в прошлом году в новое жилье переехали 12 семей. В текущем - новоселье должны отпраздновать еще 10. Финансирование подпрограммы в этом году составит 24 миллиона рублей.  

Справка

Многодетные родители Кирилл и Елена Мадоновы воспитывают 7 детей: Леонид,   2001 г.р., Юлиан, 2003 г.р., Святослав, 2005 г.р., Богдан, 2007 г.р., Валерия,  2009 г.р., Ксения, 2011 г.р., Анна, 2013 г.р.

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