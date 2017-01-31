​31 января в Ярославле состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию Главной Масленицы страны. В резиденции Государыни Масленицы о программе фестиваля рассказали заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов, руководители региональных департаментов, председатель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии» Александр Седухин.



Масленичные гулянья развернутся в период с 19 по 26 февраля. И, как сообщили организаторы мероприятия, в этом году фестиваль будет принципиально отличаться от предыдущих. Основная идея – реконструкция народных традиций празднования масленичной недели.



– Как требует традиция, каждый день масленичной недели будет особенным, – отметил Максим Авдеев. – В спортивный день, 23 февраля, можно всей семьей поучаствовать в семейных лыжных эстафетах. 25 февраля мы планируем установить новый рекорд, который будет зафиксирован в Книге рекордов России. Сохраняя старые традиции празднования, ярославская Масленица рождает и новые. С 24 по 26 февраля гостей фестиваля ожидает несколько ярких и масштабных событий. Мы пока не раскрываем все карты, чтобы поддержать атмосферу ожидания праздника.



Ежедневно на фестивале – веселые забавы и яркие зрелища: широкая ярмарка, концерты, выступления скоморохов и циркачей, кулачные бои и хмельная душепарка. Музеи и театры предложат гостям интерактивные программы на любой вкус и возраст.



Старт Главной Масленице страны будет дан 19 февраля на Советской площади. Фестиваль откроется праздничным концертом с участием творческих коллективов региона и широкой ярмаркой. В уютных домиках-шале можно будет приобрести всевозможные угощения: пироги, шашлыки, леденцы, пряники и, конечно же, широчайший ассортимент блинов, а также сувениры и продукцию ярославских мастеров.



Любителей активного отдыха на Советской площади ждет бесплатный ледовый каток, где в течение масленичной недели пройдут развлекательные программы, мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Не останется забытой и излюбленная русская забава – кулачный бой.



Завершатся гулянья традиционным сожжением масленичной куклы на Даманском острове.



Еще одним новшеством Масленицы-2017 станет партнерская программа. В период с 19 по 22 февраля на территории региона будет действовать карта гостя. Ее обладатели автоматически становятся участниками акций от ТРЦ, гостиниц и отелей, кафе и ресторанов, музеев, зоопарка. Также партнеры Главной Масленицы страны подготовили подарки для победителей праздничных конкурсов и викторин на знание народных обычаев и истории родного края. Розыгрыш призов пройдет с 13 по 21 февраля на медиа- и партнерских площадках.



– Впервые в этом году мы используем новый опыт взаимодействия с бизнес-партнерами фестиваля. Главная задача этого взаимодействия – привлечь на празднование как можно больше гостей как из Ярославской области, так и из других регионов, – сказал Максим Авдеев. – Праздник будет ярким, интересным, веселым и обильным. Приглашаем всех в Ярославль!