​В Ярославской области завершен первый этап реставрации ансамбля Борисоглебского монастыря. На проведение работ в церкви Благовещения с трапезной и новыми настоятельскими из федерального бюджета было выделено 64 миллиона рублей. Отреставрирована кирпичная кладка фасадов, стен и сводов интерьеров, восстановлены изразцы и внутренняя отделка помещений.



– Многое еще предстоит сделать, но мы рассчитываем завершить реставрационные работы в Борисоглебском монастыре в кратчайшие сроки, – сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин. – Благодаря особому вниманию главы региона Дмитрия Миронова к вопросам сохранения культурного наследия это направление работы в Ярославской области получило новый импульс. Планируется провести реставрацию Успенского собора и Богоявленского монастыря в Ростове, храма Николы Мокрого в Ярославле. В целом по федеральной программе для региона выделено порядка 230 миллионов рублей.



Как отметил архитектор-реставратор Вячеслав Сафронов, сегодня монастырь является не только духовной обителью, но и просветительским центром, где постоянно проходят научные чтения.



– После реставрации церкви Благовещения начнем заниматься системой отопления, – поделился планами настоятель Борисоглебского мужского монастыря игумен Иоанн. – Газ подвели и установили котлы. Осталось лишь оформить документацию, согласно которой нам подключат отопление. Первую службу в церкви Благовещения после реконструкции хотим провести уже этим летом.