​Правительство Ярославской области продолжает работу по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе по обеспечению инвалидов региона средствами реабилитации за счет областного бюджета. На эти цели в 2017 году выделено 7 миллионов рублей.



Обеспечение инвалидов средствами реабилитации возлагается на социально ориентированные некоммерческие организации, которые приняли участие в конкурсном отборе на право получения субсидий из областного бюджета на обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности.



В настоящее время объявлен конкурсный отбор на право получения субсидий из областного бюджета на общую сумму более 5 миллионов рублей.



Заявки принимаются с 1 февраля по 2 марта 2017 года включительно.



По его итогам будет поставлено 1311 единиц средств реабилитации для 452 инвалидов, в том числе для 17 детей-инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, 24 инвалидов-колясочников, 130 инвалидов с нарушениями функций зрения и слуха.



Организатором конкурсного отбора выступает департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Между ним и СО НКО – победителями конкурсного отбора будут заключены соглашения, регламентирующие порядок предоставления субсидий.