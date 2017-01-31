|Правительство Ярославской области продолжает работу по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе по обеспечению инвалидов региона средствами реабилитации за счет областного бюджета. На эти цели в 2017 году выделено 7 миллионов рублей.
Обеспечение инвалидов средствами реабилитации возлагается на социально ориентированные некоммерческие организации, которые приняли участие в конкурсном отборе на право получения субсидий из областного бюджета на обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности.
В настоящее время объявлен конкурсный отбор на право получения субсидий из областного бюджета на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Заявки принимаются с 1 февраля по 2 марта 2017 года включительно.
По его итогам будет поставлено 1311 единиц средств реабилитации для 452 инвалидов, в том числе для 17 детей-инвалидов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, 24 инвалидов-колясочников, 130 инвалидов с нарушениями функций зрения и слуха.
Организатором конкурсного отбора выступает департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Между ним и СО НКО – победителями конкурсного отбора будут заключены соглашения, регламентирующие порядок предоставления субсидий.
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вчера, 17:45
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