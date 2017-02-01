​В Ярославле ликвидирована нарколаборатория по изготовлению спайсов и изъята крупная партия этого наркотика. Операцию успешно провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области.



Полицейские установили, что гражданин 1988 года рождения организовал настоящее производство: приобретал партии реагентов и вместе с соучастниками кустарно изготавливал и распространял наркотики.Полицейские УНК совместно с сотрудниками отдела «К» УМВД установили сайт, с которого шла продажа. Предполагаемый доход наркоизготовителей – более 8 миллионов рублей.



Для задержания с поличным был выбран момент, когда злоумышленник в целях конспирации перевез все оборудование своей кустарной лаборатории на другую квартиру в Красноперекопский район, намереваясь снять новое помещение для производства. В квартире подозреваемого полицейскими изъяты различные составляющие и приспособления для изготовления психотропных веществ, весы, свертки с реагентом и большое количество спайсов. Кстати, сам мужчина, являясь наркопотребителем, свою продукцию не использовал. Предпочитал средства растительного происхождения.



В ходе операции задержаны еще двое подозреваемых, предположительно осуществлявших закладки на территории Ярославля. Из тайников полицейские изъяли наркотические средства, изготовленные в кустарной лаборатории.– Полицейскими на территории Ярославской области такая большая партия именно этого синтетического наркотика – спайса, около трех с половиной килограммов, изъята впервые, – отметил начальник УНК УМВД Алексей Ледовских.Важность усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков неоднократно подчеркивал врио губернатора Дмитрий Миронов. В частности, на январском расширенном заседании коллегии УМВД России по Ярославской области он акцентировал внимание именно на увеличении числа жалоб от населения как раз на закладки, которые наркодилеры используют для сбыта.



– Преступлений, связанных со сбытом или с целью сбыта наркотических средств, за прошлый год выявлено почти на 50 процентов больше, чем в 2015-м (рост с 338 до 506). Считаю необходимым и в дальнейшем держать эту работу на особом контроле, – сказал Дмитрий Миронов.



Усиление борьбы с оборотом наркотиков дает хорошие результаты. Напомним, в конце января ярославские полицейские совместно с федеральными коллегами – сотрудниками Главного управления наркоконтроля МВД России – провели успешную операцию по пресечению крупного канала поставки наркотиков в регион. Изъят 161 сверток с героином общим весом 330 граммов.



Справка



Курительные смеси смертельно опасны. Приобретение, хранение, распространение наркотических средств и их аналогов преследуется по закону.Полиция призывает сообщать любую информацию о фактах употребления и распространения наркотических средств по телефону доверия УМВД России по Ярославской области – (4852) 73-10-50.