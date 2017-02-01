​1 февраля врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи с общественностью Углича представил Анатолия Курицина, который будет исполнять обязанности главы Угличского муниципального района.



– Сегодня перед нами стоят непростые задачи по наведению порядка в регионе, и Угличский район должен включиться в эту работу. Поэтому мы приняли решение доверить руководство районом сильному управленцу, на деле доказавшему свою эффективность, – сказал Дмитрий Миронов. – Анатолий Курицин в течение 13 лет возглавлял Мышкинский район и проявил себя как неравнодушный и рачительный хозяин. Благодаря системной работе его команды создан новый туристический бренд, в Мышкине успешно развивается малый и средний бизнес, повышается уровень жизни людей. Я уверен, что опыт Анатолия Геннадиевича поможет решить задачи социально-экономического развития Угличского района, а население поддержит его.



Глава региона отметил, что у Углича большой туристический и человеческий потенциал, но уровень жизни людей далек от идеала. Дмитрий Миронов подчеркнул необходимость системного решения экономических и социальных вопросов, проблем ЖКХ, борьбы с незаконной вырубкой леса.



Анатолий Курицин поблагодарил главу региона за оказанное доверие.– Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы Угличский район успешно развивался, – подчеркнул Анатолий Курицин. – Опыт маленького Мышкина показал, что потенциал есть у любой территории. У Углича возможностей гораздо больше. Мы должны показать, что это самый лучший город в России.



Дмитрий Миронов поручил курировать район председателю Правительства области Дмитрию Степаненко, который также принял участие во встрече.Посещения муниципальных образований стали обязательной частью рабочего графика главы региона. На прошлой неделе он вместе с Дмитрием Степаненко и его заместителями работал в Пошехонском районе. В планах на следующую неделю – визит в Ростовский МР.СправкаАнатолий Геннадиевич Курицин родился 4 июля 1965 года в деревне Юрино Угличского района.После окончания Пошехоно-Володарского техникума в 1984 году начал трудовую деятельность с должности агронома в колхозе «Верный путь» Угличского района. С 1984 по 1986 год – служба в Вооруженных силах СССР. С 1986 по 1987 год – на комсомольской работе.В 1988 году был избран председателем колхоза «Большая Волга» Угличского района. В этой должности находился по 1994 год.Десять лет работал руководителем ТОО «Родина» Угличского района. В 1998-м окончил Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия».В марте 2004 года Анатолий Курицин был избран главой Мышкинского муниципального округа.В марте 2008-го избран на новый срок полномочий главы Мышкинского муниципального района, в сентябре 2013-го – повторно.Женат. Трое детей.В 2006 году удостоен звания лауреата Национальной туристической премии имени Ю.А. Сенкевича в номинации «Лучший мэр исторического города». В 2008 году – звания лауреата международной премии «Лидеры туриндустрии» в номинации «За личный вклад в развитие туризма».В декабре 2012 года награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской» второй степени.