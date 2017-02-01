|Вопрос строительства в Угличе кольцевой дороги был поднят на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Угличского района, которая состоялась 1 февраля.
Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Екатериновка», член муниципальной Общественной палаты Любовь Савельева подчеркнула, что это очень важный объект для горожан. Угличане внесли соответствующее предложение в программу «10 точек роста».
– Знаю, что есть два варианта решения этого вопроса: строительство в обход города или ремонт улицы Пролетарской, – ответил Дмитрий Миронов. – В любом случае вопрос непростой, очень финансово емкий. Потребность в ремонте и строительстве дорог в регионе велика, и мы будем плотно заниматься этой проблемой. Необходимо тщательно проработать эту проблему.
Глава региона дал поручение Анатолию Курицину, которому предстоит управлять районом, вместе с Правительством области просчитать все варианты и определить источники финансирования работ.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:15
18 просмотров
2017.02.01 Общественная палата подвела итоги сбора предложений в программу «10 точек роста»2017.02.01 Экспертная группа «Дороги» обсудила предложения в программу «10 точек роста»2017.02.01 Исполняющей обязанности главы Мышкинского района назначена Ольга Минаева2017.02.01 За три месяца в Угличском районе не зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки лесов2017.02.01 Гранты для начинающих фермеров увеличены до 3 миллионов рублей