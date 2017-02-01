Вопрос с вывозом мусора в Угличском районе урегулирован. Об этом врио губернатора Дмитрий Миронов сообщил на встрече с общественностью 1 февраля.



В конце января в Угличе случился настоящий мусорный коллапс. Все контейнерные площадки были буквально завалены отходами.



– Я не только наслышан об этом бедствии, но и принял активное участие в ликвидации его последствий. Мне буквально в ручном режиме пришлось решать эту проблему, – сказал Дмитрий Миронов. – Недопустимо, чтобы один из красивейших городов нашей области утопал в мусоре. Произошел сбой в работе предприятий, отвечающих за вывоз мусора. Но, я уверен, новый исполняющий обязанности главы района Анатолий Курицын подобного не допустит.



Проблема возникла при уборке так называемых сверхнормативных отходов, плановый объем был своевременно вывезен. В настоящее время уже прошел конкурс по выбору организации, которая займется вывозом такого мусора.



По поручению Дмитрия Миронова расследование причин произошедшего провела региональная инспекция административно-технического надзора. Ее руководитель Сергей Кайгородов подтвердил: произошел сбой в работе предприятий. Одна компания выполнила только плановую работу, а другая, новая, не успела приступить к своим обязанностям. Местные чиновники процесс не проконтролировали и не приняли мер.



В настоящее время инспекция проводит административное расследование. Возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. Будут привлечены к ответственности должностные лица, управляющие компании.



Дмитрий Миронов добавил, что чиновникам муниципалитета необходимо быть расторопнее и более чутко реагировать на проблемы людей.