|С просьбой помочь издать Книгу Памяти об угличанах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, обратился к Дмитрию Миронову председатель совета ветеранов Угличского МР Джон Сафин.
– Книга готова в электронном виде, и часть денег на ее издание мы уже собрали, – рассказал Джон Сафин главе региона на его встрече с общественностью района. – Если мы сможем сейчас найти недостающую сумму, то уже к 9 Мая книгу издадут. Весь тираж мы хотим распространить среди музеев, школ и библиотек района.
Дмитрий Миронов пообещал поддержку.
– Для нас большая честь помочь в издании этой книги, – подчеркнул он. – Это наш долг. Нет в России такой семьи, которая не хранила бы память о своем герое. Ко Дню Победы книга будет выпущена.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:45
20 просмотров
2017.02.01 Общественная палата подвела итоги сбора предложений в программу «10 точек роста»2017.02.01 Экспертная группа «Дороги» обсудила предложения в программу «10 точек роста»2017.02.01 Исполняющей обязанности главы Мышкинского района назначена Ольга Минаева2017.02.01 За три месяца в Угличском районе не зафиксировано ни одного случая незаконной вырубки лесов2017.02.01 Гранты для начинающих фермеров увеличены до 3 миллионов рублей