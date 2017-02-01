​С просьбой помочь издать Книгу Памяти об угличанах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, обратился к Дмитрию Миронову председатель совета ветеранов Угличского МР Джон Сафин.

– Книга готова в электронном виде, и часть денег на ее издание мы уже собрали, – рассказал Джон Сафин главе региона на его встрече с общественностью района. – Если мы сможем сейчас найти недостающую сумму, то уже к 9 Мая книгу издадут. Весь тираж мы хотим распространить среди музеев, школ и библиотек района.

Дмитрий Миронов пообещал поддержку.

– Для нас большая честь помочь в издании этой книги, – подчеркнул он. – Это наш долг. Нет в России такой семьи, которая не хранила бы память о своем герое. Ко Дню Победы книга будет выпущена.

  

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