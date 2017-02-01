​На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Угличского района, состоявшейся 1 февраля, была поднята тема поддержки фермерских и личных подсобных хозяйств. Главу региона спросили, какие меры принимаются для помощи тем, кто любит и умеет работать на земле, а также какое содействие руководство области может оказать в решении наиболее актуальных проблем, сбыта продукции, в частности.



– В условиях непростой экономической ситуации, сложившейся не только в нашей области, но и во всей стране, считаю, мы просто обязаны оказывать поддержку личным и фермерским хозяйствам, – заявил Дмитрий Миронов. – Развитие агропромышленного комплекса поставлено у нас во главу угла. В большинстве своем фермеры работают не только на прибыль, но и на совесть, стремясь к производству качественной и натуральной продукции. Что касается Угличского района, то здесь уже разработана и утверждена дорожная карта по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации.



О том, какие направления поддержки сельского хозяйства существуют в Ярославской области, Дмитрий Миронов попросил доложить заместителя председателя Правительства региона, курирующего отрасль, Валерия Холодова.



– В программе развития сельского хозяйства существует ряд мер государственной поддержки, направленных на развитие крестьянско-фермерских хозяйств, – сообщил Валерий Холодов. – Это и гранты до полутора миллионов рублей – для любых подсобных хозяйств. Есть гранты до 10 миллионов рублей, предусмотренные на развитие животноводческих ферм. Также до 3 миллионов рублей с этого года увеличиваются гранты для начинающих фермеров по направлению мясного и молочного скотоводства.



Валерий Холодов рассказал, что в регионе действует и такая мера поддержки, как субсидирование процентной ставки, когда одна треть компенсируется субъектом РФ, две трети – федерацией. Кроме того, по поручению врио губернатора увеличены бюджетные ассигнования на сельхозпотребкооперацию в направлении материально-технического развития.



В завершение Валерий Холодов пригласил угличских фермеров в Ярославль для более подробной консультации по вопросам помощи и поддержки в развитии хозяйств.



