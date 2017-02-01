​На встрече, которая состоялась в Угличе 1 февраля, жители района поблагодарили врио губернатора Дмитрия Миронова за пристальное внимание к вопросу незаконных вырубок.



– Это системная проблема на уровне региона. И решаем мы ее тоже системно, – отметил Дмитрий Миронов. – Важная задача, которая стоит перед нами, – восстановить то лесное хозяйство, которое было утрачено в результате действий «черных лесорубов», возместить причиненный природе ущерб.



Как доложил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов, сейчас в регионе идет масштабная работа по выявлению сотрудников лесного хозяйства, связанных с «черными лесорубами». Он также отметил, что в Угличском районе за три месяца не выявлено ни одного факта незаконной рубки.



– Если вы располагаете какими-то сведениями, просим вас сообщить, – обратился Роман Колесов к участникам встречи. – У нас есть люди, техника, и мы готовы в любой момент отправиться в рейд.



Глава региона призвал общественность активнее работать по спасению лесов, в том числе – через участие в рейдах.