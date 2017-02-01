​1 февраля врио губернатора Дмитрий Миронов представил общественности Угличского МР исполняющего обязанности главы района Анатолия Курицина, который ранее руководил Мышкинским МР. В свою очередь исполняющей обязанности главы Мышкинского района стала Ольга Минаева.



Она работает в районе с 1981 года. Начинала с должности инженера в Мышкинском районном производственном объединении по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Затем работала в Мышкинском райкоме ВЛКСМ, заведовала мастерской в ГКП «Агропромэнерготехника», была директором мышкинских филиалов страховых компаний «Арсенал», «Экофонд», возглавляла департамент по делам культуры, молодежи и спорта администрации Некоузского муниципального округа.



В 2004 году стала заместителем главы администрации Мышкинского МР по социальным вопросам. С 2006 года до назначения исполняющей обязанности руководителя района работала первым заместителем главы администрации Мышкинского муниципального района.



Окончила Саратовский ордена «Знак Почета» институт механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина. Награждена Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова.



В последние года в сферу деятельности Ольги Минаевой входили координация работы отрасли ЖКХ, комитета по управлению имуществом и градостроительству, энергообеспечения МР, вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Она возглавляла ряд постоянных комиссий и штабов, организовывала их деятельность.



Также Ольга Минаева контролировала реализацию в районе областных программ: по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, модернизации объектов ЖКХ, развитию водоснабжения, энергоресурсосбережению.