​1 февраля в Ярославле на базе Северной пригородной пассажирской компании прошло итоговое заседание экспертной группы «Дороги», сформированной в рамках подготовки программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Участие в обсуждении предложенных гражданами инициатив приняли научные работники и представители транспортных организаций области.



– Сегодня мы рассмотрели несколько гражданских инициатив, в том числе касающихся пригородного сообщения. Это проект «Городская электричка», оплата проезда с использованием транспортных карт и создание детальной оцифрованной схемы пассажиропотоков в Ярославле и области. В ближайшее время мы внесем последние коррективы и представим готовый проект в Правительство, – рассказал руководитель экспертной группы Алексей Федоров.



Также на совещании были подняты вопросы развития авиационного сообщения, строительства и реконструкции дорог, мостовых переходов через Волгу, создания новых железнодорожных линий и использования водного транспорта на территории региона.



Напомним, экспертные группы были созданы по поручению главы региона Дмитрия Миронова в целях подготовки программы социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста».