|1 февраля Общественная палата Ярославской области завершила сбор предложений для включения в программу «10 точек роста». Принять участие в формировании стратегии социально-экономического развития региона по инициативе врио губернатора Дмитрия Миронова, смог каждый желающий.
За два месяца в Общественную палату поступило свыше двух тысяч предложений. В процессе активно участвовали как представители старшего поколения, так и молодежь.
– Много предложений разумных, конструктивных, продуманных. Это говорит о том, что люди верят в то, что их пожелания будут рассмотрены и войдут в программу развития региона, – рассказал председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин. – Мы заметили: чем ближе к финалу, тем больше предложений поступает. Люди включаются в процесс, идут к нам со своими идеями. Это радует, потому что многие не просто фиксируют те или иные проблемы, а предлагают свои решения. Например, недавно мы получили ряд предложений от ученых из поселка Борок об улучшении демографической ситуации.
Сергей Березкин сообщил, что чаще всего поднимаются проблемы экологии, ЖКХ, дорожной отрасли.
– К нам приходят с действительно очень актуальными вопросами, – подчеркнул он. – Причем люди у нас не просто неравнодушные, но и компетентные. Я отметил интересную тенденцию: предложения людей очень часто созвучны тем темам, которые обсуждаются в региональном Правительстве. Буквально позавчера Дмитрий Миронов вновь поднимал вопросы обеспечения жителей региона чистой водой. И у нас целый ряд поселений прислал предложения по решению этой проблемы. Хорошо, что Дмитрий Юрьевич чутко реагирует на нужды людей. По сути, обсуждение проблем населения и выработка решений по ним идут параллельно.
Сергей Березкин подчеркнул, что окончание сбора предложений не означает прекращение работы. Общественная палата продолжит изучать и систематизировать инициативы граждан, но уже в рамках других областных программ.
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