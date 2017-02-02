1 февраля врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи с общественностью Углича представил Анатолия Курицина, который будет исполнять обязанности главы Угличского муниципального района.



– Сегодня перед нами стоят непростые задачи по наведению порядка в регионе, и Угличский район должен включиться в эту работу. Поэтому мы приняли решение доверить руководство районом сильному управленцу, на деле доказавшему свою эффективность, – сказал Дмитрий Миронов. – Анатолий Курицин в течение 13 лет возглавлял Мышкинский район и проявил себя как неравнодушный и рачительный хозяин. Благодаря системной работе его команды создан новый туристический бренд, в Мышкине успешно развивается малый и средний бизнес, повышается уровень жизни людей. Я уверен, что опыт Анатолия Геннадиевича поможет решить задачи социально-экономического развития Угличского района, а население поддержит его.



Глава региона отметил, что у Углича большой туристический и человеческий потенциал, но уровень жизни людей далек от идеала. Дмитрий Миронов подчеркнул необходимость системного решения экономических и социальных вопросов, проблем ЖКХ, борьбы с незаконной вырубкой леса.



Анатолий Курицин поблагодарил главу региона за оказанное доверие.



– Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы Угличский район успешно развивался, – подчеркнул Анатолий Курицин. – Опыт маленького Мышкина показал, что потенциал есть у любой территории. У Углича возможностей гораздо больше. Мы должны показать, что это самый лучший город в России.



Дмитрий Миронов поручил курировать район председателю Правительства области Дмитрию Степаненко, который также принял участие во встрече.



Посещения муниципальных образований стали обязательной частью рабочего графика главы региона. На прошлой неделе он вместе с Дмитрием Степаненко и его заместителями работал в Пошехонском районе. В планах на следующую неделю – визит в Ростовский МР.



Справка



Анатолий Геннадиевич Курицин родился 4 июля 1965 года в деревне Юрино Угличского района.



После окончания Пошехоно-Володарского техникума в 1984 году начал трудовую деятельность с должности агронома в колхозе «Верный путь» Угличского района. С 1984 по 1986 год – служба в Вооруженных силах СССР.



С 1986 по 1987 год – на комсомольской работе.



В 1988 году был избран председателем колхоза «Большая Волга» Угличского района. В этой должности находился по 1994 год.



Десять лет работал руководителем ТОО «Родина» Угличского района.



В 1998-м окончил Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия».



В марте 2004 года Анатолий Курицин был избран главой Мышкинского муниципального округа. В марте 2008-го избран на новый срок полномочий главы Мышкинского муниципального района, в сентябре 2013-го – повторно.



Женат. Трое детей.



В 2006 году удостоен звания лауреата Национальной туристической премии имени Ю.А. Сенкевича в номинации «Лучший мэр исторического города».



В 2008 году – звания лауреата международной премии «Лидеры туриндустрии» в номинации «За личный вклад в развитие туризма».



В декабре 2012 года награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской» второй степени.