1 февраля в рамках визита в Угличский муниципальный район врио губернатора Дмитрий Миронов посетил предприятия ОАО «АгриВолга». Вместе с председателем Правительства области Дмитрием Степаненко, его заместителями в сопровождении президента группы компаний «АгриВолга» Сергея Бачина они побывали на роботизированной молочно-товарной ферме «Головино» и мясоперерабатывающем заводе «Ростовцево».



«АгриВолга» входит в число российских лидеров по производству органической продукции. В холдинге восемь хозяйств. Крупного рогатого скота – порядка 9,9 тысячи голов, мелкого – 6,7 тысячи, свиней – более 600.



На предприятиях не используются антибиотики и гормональные препараты. А уровень технической оснащенности – один из лучших в стране. На молочной ферме каждое животное контролирует компьютер. Если корова больна, молоко автоматически сбрасывается в резервные емкости. В основную идет только отборная продукция.



Дмитрий Миронов высоко оценил организацию производства, стерильность цехов.



– Не надо гнаться за объемами. Нам важно качество, так как от этого зависит здоровье людей, – сказал, осматривая помещения фермы, глава региона.



Также в ходе поездки члены правительства побывали в разделочном цехе. Реализация продукции отсюда идет через фирменные магазины и крупные торговые сети.



«АгриВолга» является крупнейшим налогоплательщиком Угличского района. За 2015 год объем отчислений превысил 19,6 миллиона рублей. Коллектив насчитывает 900 человек.