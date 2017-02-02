​С просьбой помочь заменить борцовский ковер и татами в спортклубе восточных единоборств «Витязь» обратились жители Угличского района к главе региона Дмитрию Миронову во время встречи, состоявшейся 1 февраля.



– На межрегиональных и всероссийских соревнованиях наши спортсмены представляют интересы не только района, но и области, – рассказала участница встречи Лариса Давыдова. – Однако спортивное оборудование со временем изнашивается. Хочется, чтобы ребята тренировались в достойных условиях.



Директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Сорокин доложил, что расходы на приобретение спортинвентаря для «Витязя» уже заложены в бюджет этого года.



– Дети должны чувствовать нашу поддержку и заботу. Прошу оперативно решить вопрос. Не затягивайте, – посоветовал ему Дмитрий Миронов.