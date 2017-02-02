​Программа рабочего визита Дмитрия Миронова в Угличский район включала посещение важнейших культурных и архитектурных памятников.



Глава региона вместе с председателем Правительства Дмитрием Степаненко, его заместителями побывали в церкви Царевича Димитрия на Крови, которая считается визитной карточкой Углича. Храм построен на месте трагической гибели малолетнего сына Ивана Грозного царевича Димитрия.



Для гостей провели экскурсию, рассказали историю строительства храма. Сначала на месте убийства царевича была срублена деревянная часовня, затем ее сменила церковь, также построенная из дерева. Существующая ныне была воздвигнута в 1692 году. В храме сохранились росписи второй половины XVIII века, которые изображают сцены смерти Димитрия, а также расправы толпы над убийцами. В настоящее время здесь располагается один из отделов Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея.



Посетило руководство области и другой не менее известный угличский храм – церковь Царевича Димитрия на Поле. Она была построена на месте, где сделала остановку траурная процессия, перевозившая в Москву тело убиенного царевича. Это единственный угличский храм, не закрывавшийся даже в советское время