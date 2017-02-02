|Федеральная конкурсная комиссия Роскомнадзора единогласно определила «Первый Ярославский» обязательным общедоступным региональным телеканалом. Теперь все операторы кабельных сетей обязаны включить его в сетку вещания на 21-й кнопке. Таким образом, в общем списке областной телеканал будет находиться сразу после крупных федеральных каналов.
Общедоступным телеканалом в субъекте РФ может стать только тот, который имеет не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется не менее чем на половине территории региона. «Первый Ярославский», на котором сегодня работают более 70 человек, этим требованиям отвечает.
При этом сегодня 44% вещания телеканала – это программы собственного производства. Помимо новостей, которые выходят в эфир каждые три часа, здесь выпускают единственное в регионе утреннее шоу в прямом эфире «Первая студия», общественно-политическое ток-шоу «Лабиринт». В сетке – программа о происшествиях «Оперативное вещание» и еще 16 тематических программ.
– Кроме того, мы единственные в регионе ведем прямые трансляции значимых в жизни области событий. Наша цель – наполнить уникальным региональным телепродуктом 2/3 вещания, – поделилась главный редактор телеканала «Первый Ярославский» Екатерина Капустян. – Мы уверены, что сможем увеличить нашу аудиторию. 21-я кнопка для нас – это новые возможности и новые перспективы развития.
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