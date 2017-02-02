|Ярославская область получит несколько субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов по важным направлениям развития сельского хозяйства. Главная цель государственной поддержки субъектов РФ – не допустить снижения темпов развития агропромышленного комплекса и повысить эффективность экономической составляющей сельскохозяйственной деятельности.
– Предусмотренный объем господдержки АПК региона из федерального бюджета составит в 2017 году более миллиарда рублей. Это на 19,5 процента больше прошлогоднего уровня. Также в текущем году на поддержку и развитие АПК из областного бюджета будет направлено более 600 миллионов рублей. Мы продолжим активную работу с Министерством сельского хозяйства, чтобы сохранить необходимый уровень поддержки сельского хозяйства региона, – подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миронов.
Накануне председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал ряд распоряжений о выделении регионам субсидий.
Ярославская область получит около 710 миллионов рублей на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК.
Более 110 миллионов рублей будет направлено в регион на софинансирование расходов, связанных с компенсированием части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение необходимой техники. В 2016 году в рамках предоставленной субсидии было профинансировано строительство молочно-товарной фермы на 2000 голов дойного стада крупного рогатого скота в Ростовском муниципальном районе. Также были возмещены затраты на отечественную технику, приобретенную в целях обслуживания построенной МТФ. В 2017 году планируется направить средства на модернизацию картофелехранилища в Гаврилов-Ямском районе, строительство картофелехранилища объемом 3200 тонн в Некрасовском районе и модернизацию блока теплиц ТК «Ярославский».
Еще 2 миллиона рублей придет в Ярославскую область в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы».
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