​В Ярославской области начала работать региональная общественная организация «Лидеры сельских школ». Ее торжественное открытие и первое организационное собрание состоялись 1 февраля в ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.



– Главная проблема сельских школ – их удаленность от центра региона. Это сводит к минимуму возможности передачи информации, накопленного опыта, – отметила учредитель организации Людмила Байбородова. – Поэтому мы решили создать общественную организацию, объединяющую увлеченных педагогов сельских школ, готовых делиться своими знаниями.



На торжественное открытие новой организации были приглашены руководители и педагоги сельских школ Ярославской области. В рамках мероприятия утверждена программа работы на ближайшее время, определен актив ассоциации. Также участники встречи обсудили опыт работы благотворительного фонда общественных инициатив «Образовательный проект».



– Сегодня первое организационное собрание. На нем мы также рассмотрели вопросы подготовки к конференции по вопросам инновационного развития сельских школ, которая состоится в Ярославле 28 марта, – рассказала председатель ЯРОО «Лидеры сельских школ» Валентина Константинова.