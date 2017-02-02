|В Ярославской области начала работать региональная общественная организация «Лидеры сельских школ». Ее торжественное открытие и первое организационное собрание состоялись 1 февраля в ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.
– Главная проблема сельских школ – их удаленность от центра региона. Это сводит к минимуму возможности передачи информации, накопленного опыта, – отметила учредитель организации Людмила Байбородова. – Поэтому мы решили создать общественную организацию, объединяющую увлеченных педагогов сельских школ, готовых делиться своими знаниями.
На торжественное открытие новой организации были приглашены руководители и педагоги сельских школ Ярославской области. В рамках мероприятия утверждена программа работы на ближайшее время, определен актив ассоциации. Также участники встречи обсудили опыт работы благотворительного фонда общественных инициатив «Образовательный проект».
– Сегодня первое организационное собрание. На нем мы также рассмотрели вопросы подготовки к конференции по вопросам инновационного развития сельских школ, которая состоится в Ярославле 28 марта, – рассказала председатель ЯРОО «Лидеры сельских школ» Валентина Константинова.
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вчера, 14:15
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