​В ходе сегодняшнего брифинга, посвященного вопросам создания в нашей области Единого информационно-расчетного центра, журналисты также спросили заместителя председателя Правительства Виталия Ткаченко о форме собственности организации. В частности, о том, почему было создано именно акционерное общество и почему потребовалось единое учреждение на областном, а не муниципальном уровне.



– Акционерные общества – это распространенная в России форма государственно-частного партнерства, при которой частные компании инвестируют в некие процессы. Затем блокирующие пакеты передают на уровень Правительства, для того чтобы органы государственной власти имели возможность контролировать процессы, - ответил Виталий Ткаченко. - Форма применяется там, где нет возможности выделения бюджетных денег на реализацию различных вопросов.



Кроме того, Виталий Ткаченко заметил, что на территории области существуют и работают порядка 13 подобных центров. Около шести из них являются муниципальными.



- Когда мы приступили к тщательному изучению работы этих центров, мы не смогли найти ни одного, выполняющего свою работу безупречно. Кроме того, мы обнаружили, что за многими такими организациями стоят те же управляющие компании. Напомню, изначальная цель создания Центров - исключение из цепочки прохождения платежей недобросовестных участников, - отметил Виталий Ткаченко.



Именно поэтому, пояснил он, Правительством региона было принято решение, не заниматься модернизацией и улучшением какого-либо из существующих центров, а создать новый. При этом ориентиром разработчикам проекта служили лучшие практики, которые на сегодняшний день применяются на территории других регионов России.