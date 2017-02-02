​С 1 февраля начал работу Центр экспорта Ярославской области. Новая структура инвестблока Правительства региона открывает уникальные возможности для развития экспортной деятельности.



– Центр экспорта – новая для Ярославской области практика, нацеленная на выстраивание эффективных коммуникаций с международными партнерами и бизнес-сообществом региона, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Потенциал компаний региона, в том числе малых и средних, очень велик. Перспективным экспортерам помогут раздвинуть рамки международного сотрудничества, начать или успешно продолжить экспортную деятельность. Мы хотим сформировать уникальный инвестиционный имидж региона, позиционируя его как территорию с лучшими условиями работы с иностранными рынками и инвесторами.



Развитие несырьевого экспорта – сегодня ведущий тренд экономики России. Министерство экономического развития РФ создает мощную инфраструктуру поддержки экспортно ориентированных предприятий. Центр экспорта создан в рамках развития данного направления.



Проект разработан благодаря взаимодействию Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, департамента инвестиций и промышленности Ярославской области и ЯрТПП.



Структура поможет предпринимателям изучить подводные камни экспортной деятельности, найти новые рынки сбыта продукции, получить необходимые консультации. Также предусмотрена финансовая поддержка составления экспортного предложения, перевода презентационных материалов и сайтов, оформления разрешительной документации, участия в международных выставках, встречах с зарубежными партнерами.



– Центр экспорта предложит своим партнерам базу передовых российских и международных практик в сфере внешнеэкономической деятельности, – пояснила руководитель Центра экспорта Ярославской области Наталия Багрова. – Мы приглашаем к сотрудничеству начинающих и опытных экспортеров и готовы принимать заявки. Центр базируется в бизнес-инкубаторе по адресу: улица Чехова, 2. Услуги малым и средним предприятиям региона оказываются бесплатно.



Работа новой структуры будет идти в тесном партнерстве с Российским экспортным центром, представляющим единое окно для работы с экспортерами в сфере финансовых и нефинансовых мер поддержки, а также с Торгово-промышленной палатой региона.



Справка



Ярославская область имеет большой опыт экспортной деятельности. В настоящее время предприятия региона поставляют свою продукцию в 79 стран мира. Основные направления: оборудование и техника, продукция химической и деревообрабатывающей отраслей. В структуре экспорта – сельскохозяйственная продукция, IT-разработки, медицинские препараты, технологические решения, поскольку экспортируют сегодня не только товары, но и услуги, работы.



По итогам 2016 года объем экспорта Ярославской области составил 580 миллионов долларов. По данным Российского экспортного центра, по объему внешней торговли она занимает 45-ю позицию среди субъектов РФ. Доля региона в общероссийском экспорте составляет 0,23%.