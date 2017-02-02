​2 февраля на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ярославской области были подведены итоги работы ведомства за 2016 год. Мероприятие прошло при участии главы региона Дмитрия Миронова. Он поблагодарил сотрудников прокуратуры за проделанную работу и подчеркнул важность объединения усилий по обеспечению прав граждан и укреплению законности на территории региона.



– Важным итогом минувшего года считаю снижение нарушений федерального законодательства, имеющих коррупционную составляющую, – отметил Дмитрий Миронов. – Жесткое противодействие подобным явлениям полностью отвечает антикоррупционной политике Правительства области. Это, несомненно, способствует оздоровлению ситуации в обществе, снижению социальной напряженности.



Дмитрий Миронов обозначил основные задачи, которые Правительству области и органам прокуратуры предстоит вместе решать в наступившем году. Одна из важнейших – защита прав граждан в сфере оплаты труда. За 2016 год общая сумма задолженности предприятий области перед своими сотрудниками сократилась вдвое, с 27 до 13,5 миллиона рублей, как и число предприятий-должников – с 10 до 5.



Актуальной остается проблема распространения экстремистской идеологии. Основным каналом здесь является Интернет, а основным адресатом – молодежь. В 2016 году прокурорами приняты меры по ограничению доступа к 39 сайтам, содержащим материалы экстремистского характера.



Кроме того, глава региона призвал в Год экологии усилить внимание к природоохранным вопросам, а также держать на особом контроле процессы ценообразования на продукты питания, лекарственные препараты и топливо.



Как доложил прокурор Ярославской области Юрий Верховцев, по итогам 2016 года общее количество регистрируемых преступлений снизилось на 15,4%. Общее количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 15,7%.



За прошлый год подростковая преступность в области уменьшилась на 8%, снизилось количество преступных деяний, по которым потерпевшими являются несовершеннолетние.