2 января в Ярославском центре патриотического воспитания молодежи состоялась встреча поколений. Она была посвящена дню разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинграде в 1943 году.



Участие в мероприятии приняли ветераны Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, кадеты, школьники и курсанты.



– Живое слово ветеранов очень важно для нынешней молодежи, – подчеркнул председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Его не заменят ни учебники истории, ни фильмы, ни книги.



Ветераны поделились с присутствующими на встрече ребятами своими воспоминаниями о войне и ответили на многочисленные вопросы школьников.



– Наш долг – донести до других поколений героические и трагические события военных лет, участниками и свидетелями которых мы были, – сказал участник военных действий, заслуженный ветеран, полковник Александр Каменецкий.



Кульминацией мероприятия стало посвящение в юнармейцы. 18 молодых людей и одна девушка торжественно дали присягу и получили значки «Юнармии».