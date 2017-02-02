2 января в Ярославском центре патриотического воспитания молодежи состоялась встреча поколений. Она была посвящена дню разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинграде в 1943 году.  

Участие в мероприятии приняли ветераны Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, кадеты, школьники и курсанты.

– Живое слово ветеранов очень важно для нынешней молодежи, – подчеркнул председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Его не заменят ни учебники истории, ни фильмы, ни книги.

Ветераны поделились с присутствующими на встрече ребятами своими воспоминаниями о войне и ответили на многочисленные вопросы школьников.

– Наш долг – донести до других поколений героические и трагические события военных лет, участниками и свидетелями которых мы были, – сказал участник военных действий, заслуженный ветеран, полковник Александр Каменецкий.

Кульминацией мероприятия стало посвящение в юнармейцы. 18 молодых людей и одна девушка торжественно дали присягу и получили значки «Юнармии».

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