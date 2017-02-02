​Главная Масленица страны в Ярославле ознаменуется новым рекордом, который будет зафиксирован в Книге рекордов России.



25 февраля в 12.00 на Советской площади пройдет акция-флешмоб «Дай Пять». Ярославцы и гости столицы «Золотого Кольца России» проведут первую в России эстафету приветствий. 2017 человек «дадут пять» самым известным и достойным жителям Ярославской области. Все участники флешмоба – ярославцы и гости города – получат памятный подарок.



– Официально такого рекорда в России пока не существует. Ярославль может стать первым, задать ритм и планку. А заодно создать очередной бренд, которым будут гордиться все жители областного центра и, конечно, все участники флешмоба. Массовая эстафета приветствий – это прекрасный повод почувствовать себя частью большого города, большой страны. И ощутить эмоциональное единство с согражданами. Приглашаю всех стать частью этого грандиозного события! – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.



Справка



На сегодняшний день в Книге рекордов России зафиксировано 5 рекордов, принадлежащих Ярославлю. В июле 2016 года маленькая ярославна стала рекордсменкой по длине волос среди годовалых детей. В декабре 2015 года в ТРЦ «Аура» была выстроена самая длинная цепочка людей в торговом центре – 310 человек. В ноябре 2015 г. Ярославль поставил рекорд по рисунку из наибольшего числа кирпичей. Тогда же в Книгу рекордов России попал Эстрадный оркестр им. В.Н. Павлушова – как старейший эстрадный оркестр России. Еще один рекорд 2012 года принадлежит ФК «Шинник» – за наименьшее количество побед команды в чемпионате России по футбол.