​2 февраля в культурно-просветительском центре им. В.В. Терешковой выпускники 2016 года, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ, встретились со старшеклассниками ярославских школ. Оксана Мамонова и Мария Волкова, получившие максимальную оценку за экзамен по русскому языку, и Михаил Мосягин, успешно сдавший математику, поделились своими методиками подготовки к тестированию, рассказали, как настроить себя на успех.



– На протяжении нескольких лет Ярославская область показывает высокие результаты государственной итоговой аттестации, – отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. – Если в 2015 году максимальный балл получили 42 школьника, то в 2016-м – уже 57. В этом году школу оканчивают около 5 тысяч молодых людей, и мы надеемся, что они достойно справятся с аттестацией.



В ходе мероприятия эксперты, среди которых председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Ирина Шустина, педагоги-психологи, учителя, обсудили методическую подготовку к Единому государственному экзамену, психологические приемы самоорганизации в период экзаменов. Выпускникам еще раз напомнили, что они могут воспользоваться видеолекциями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Они доступны на официальном информационном портале ЕГЭ и помогут лучше подготовиться.