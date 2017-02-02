Руководство инвестблока Правительства Ярославской области обсудило c предпринимателями актуальные проблемы реализации инвестпроектов. Главной темой совещания, прошедшего в режиме видеоконференции, стало повышение качества государственных услуг, предоставляемых бизнес-сообществу.



– Нам необходимо определить проблемные вопросы по ряду направлений работы инвесторов. Это касается государственной регистрации прав собственности, кадастрового учета, получения разрешения на строительство. Ключевая тема сегодня – технологическое присоединение к инженерным сетям газо-, электро-, водо- и теплоснабжения. Взаимодействие с ресурсоснабжающими компаниями по этому поводу вызывает массу нареканий со стороны предпринимательского сообщества. На данный момент в регионе назрела острая необходимость разрешить все эти вопросы, выстроить единую систему работы в интересах бизнеса. Это важное условие повышения инвестпривлекательности региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



В ходе совещания вопросы присоединения к инженерным сетям вызвали живейший отклик со стороны бизнес-сообщества. Предприниматели обозначили ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются в этом процессе.



В первую очередь остро стоит вопрос сроков подключения. Нередко ресурсные организации по итогам рассмотрения заявок назначают слишком отдаленные даты присоединения. Кроме того, сроки эти зачастую срываются. Управленческие процессы не отлажены. Как отметил директор ЗАО «Росгазстрой», председатель экспертной группы АСИ в Ярославской области Александр Майков, особенно актуальны эти проблемы в отдаленных муниципальных районах региона – в силу удаленности от головных офисов и отсутствия компетентных специалистов.



– Опыт работы экспертной группы АСИ в регионе в течение нескольких лет дает надежду на то, что мы сможем выстроить конструктивные отношения со всеми сторонами процесса: предпринимателями, ресурсными организациями, органами власти. Внутри каждой организации уже сложилась своя система действий. Сейчас наша задача – свести их воедино. Важно выработать единые правила игры, даже если кому-то придется поступиться своими амбициями или интересами во имя общего блага, – сказал Александр Майков.



По итогам совещания Максим Авдеев поручил главам муниципальных образований проводить постоянный мониторинг ситуации. Особое внимание он попросил уделить срокам и процедурам по подключению к инженерным сетям и выдаче разрешений на строительство.



– Также прошу снимать все вопросы и проблемы предпринимателей на муниципальном уровне. В этом помощь органам местного самоуправления окажет инвестблок Правительства региона в лице Корпорации развития Ярославской области. Своевременный обмен информацией – залог успеха этой работы, – резюмировал Максим Авдеев.



Все озвученные в ходе совещания проблемы и предложения будут вынесены на обсуждение в рамках следующего бизнес-часа, который пройдет в феврале.