​2 февраля состоялся брифинг по вопросам создания областного Единого информационно-расчетного центра. На вопросы журналистов ответили заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко, советник председателя Правительства Ярославской области Павел Юхвидин и директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.



– Мы хотим положить конец беспределу управляющих компаний, которые собирают деньги с населения, паразитируют на них, используют по своему усмотрению, – отметил Виталий Ткаченко. – Некоторые УК создают фиктивные договоры с подконтрольными подрядными организациями, формируют задолженность, и по 100- 200- 300 миллионов рублей кладут себе на счета. Платежи населения составляют 98%, а уровень оплаты ресурсникам – 82 %. Таким образом, 16% денег просто оседают в карманах недобросовестных элементов этой цепочки. Такая порочная практика сплошь и рядом существует на территории региона.



В рамках подготовки внесения Государственной думой РФ в ЖК РФ изменений, которые будут касаться создания и функционирования на территории каждого субъекта РФ регионального оператора, Правительство области разработало и утвердило дорожную карту по развитию «ЯрОблЕИРЦ». Она позволит всем муниципальным районам планомерно и в рабочем режиме принять нововведения, регулируемые федеральным законом.



По словам Виталия Ткаченко, в регионе создается новый формат взаимоотношений между поставщиками, исполнителями и потребителями ЖКУ.



– Наша цель – исключить всех недобросовестных участников из процесса прохождения денег от населения до конечных поставщиков коммунальных ресурсов – газораспределительных, энергоснабжающих компаний, водоканалов, - подчеркнул Виталий Ткаченко.- Чтобы все платежи населения собирались на счета подконтрольные Правительству, и в режиме онлайн день в день расщеплялись и уходили ресурсоснабжающим организациям.



Единый информационно-расчетный центр – Акционерное общество, одним из акционеров которого является Правительство Ярославской области, с блокирующим пакетом акций в размере 25 + 1. «ЯрОблЕИРЦ» объединяет все коммунальные платежи в единый платежный документ. Кроме того, АО «ЯрОблЕИРЦ» создает единую региональную информационную и платежную систему, которая будет интегрирована в рамках взаимодействия с федеральным ресурсом ГИС ЖКХ.



В настоящее время жители уже двух муниципальных районов начали получать единые платежные документы. В течение года планируется внедрить эту систему на всей территории региона.