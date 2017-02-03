​В Ярославской области продолжается работа над созданием интернет-ресурса по работе с сообщениями граждан по различным проблемам, цель которого – вовлечение активных жителей в процессы управления регионом.



Как показала практика Москвы и Московской области, подобные порталы являются действенным инструментом взаимодействия жителей и власти. Новый ресурс позволит обеспечить оперативное реагирование на проблемы жителей города и сельской местности, а также принятие решений по социально важным вопросам на основании мнения людей.



Создатели портала взаимодействуют с общественностью на всех этапах создания системы. На данный момент жителей региона просят помочь в выборе названия ресурса.



На главной странице портала органов государственной власти уже началось голосование, которое завершится 10 февраля. У каждого жителя Ярославской области есть возможность отдать свой голос за тот или иной вариант.