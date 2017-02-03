​Жители двух районов области – Тутаевского и Переславского – уже начали получать единые платежные документы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на брифинге, посвященном созданию на территории региона единого информационно-расчетного центра, рассказал заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко. Он сообщил журналистам, что в настоящее время дорожная карта по внедрению в области новой системы обеспечения контроля и прозрачности всех денежных потоков в сфере ЖКХ составлена. Переход на нее будет вестись поэтапно. Например, Ярославль перейдет на новую систему в конце марта.



– Таким образом, исполнение распоряжения главы региона Дмитрия Миронова о создании на территории области единого расчетно-кассового центра перешло в практическую стадию, – сказал Виталий Ткаченко. – Прежде чем начать процесс, мы много изучали практику других регионов. И в этом смысле Ярославская область сработала на опережение. В настоящее время в Государственной Думе находится законопроект о создании подобных центров на территории других регионов. В этом же направлении пойдет скоро вся страна.



Виталий Ткаченко добавил, что в планах уже в этом году полностью внедрить новую систему оплаты услуг ЖКХ на территории всей области.



Расходы на оплату услуг АО «ЯроблЕИРЦ» несут управляющие, ресурсоснабжающие и другие организации – поставщики и исполнители услуг. Тарифы на коммунальные услуги в едином платежном документе регулируются департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Тарифы на жилищные услуги соответствуют принятым по постановлениям органов местного самоуправления либо тарифам, которые собственники определили своим решением на общем собрании. Других оснований изменения тарифов не существует. Соответственно, для населения цена жилищно-коммунальных услуг не изменится. Люди платить больше не будут.



Оплата через ПАО «Промсвязьбанк» и кассы муниципальных расчетных центров будет идти без дополнительных комиссий. В настоящий момент переговоры по вопросу бескомиссионной оплаты ЖКУ ведутся со Сбербанком. Также собирается аналитика для возможного открытия дополнительных муниципальных касс. Кроме того, без комиссии можно оплатить через личный кабинет на сайте yarobleirc.ru картой любого банка.



В настоящее время, как прозвучало на встрече, переговорный процесс о внедрении новой системы идет еще в двух муниципальных районах – Рыбинском и Ростовском. По словам генерального директора АО «ЯроблЕИРЦ» Любови Новоселовой, планируется, что в Ярославле единый расчетно-кассовый центр заработает в марте. Это значит, что первые единые платежные документы жители города начнут получать в апреле.