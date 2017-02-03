|Наработки структур бизнес-МФЦ других субъектов РФ будут использованы для сокращения сроков оказания ряда государственных услуг предпринимательскому сообществу Ярославской области.
Так, средний показатель нашего региона по длительности процедуры регистрации предприятий составляет 13,28 дня. А лучшая практика АСИ в РФ – 9,89 дня. Среднее время регистрации прав собственности в Ярославской области – 12,56 дня, тогда как передовой показатель АСИ – 10,12 дня. Время постановки на кадастровый учет в области – 62 дня, АСИ фиксирует 25,52 дня.
Эти цифры были озвучены на тематическом совещании с участием представителей инвестблока Правительства области и региональных управлений федеральных органов власти.
– Превышение по некоторым позициям – в разы! Мы ставим задачу улучшения инвестиционного климата в регионе, а значит, должны выработать механизм сокращения сроков регистрационных процедур для предпринимательского сообщества, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Результаты этих практик в Ярославской области требуют анализа. Это будет иметь положительное влияние на инвестиционный климат региона и на развитие его экономического потенциала.
По мнению участников совещания, одним из механизмов решения проблемы может стать система МФЦ. В настоящее время многофункциональные центры, специализирующиеся на работе с предпринимателями, оказывают бизнесу услуги по сбору пакетов документов. Но это добавляет времени на прохождение документов от МФЦ в профильные структуры. Кроме того, специалисты центров не проверяют правильность подготовки бумаг. В результате ошибки процедура может затягиваться на долгие месяцы.
– Структура МФЦ изначально создавалась с целью решения проблем документооборота. Бизнес-МФЦ могут выполнять различные задачи, что с успехом используется в других регионах, – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Ярославской области» Александр Гончаров. – Например, через них можно получать разрешения на строительство, на присоединение к коммунальным сетям. Я интересовался этим опытом и считаю, что он должен быть применим в Ярославской области. Если МФЦ будут оказывать конкретные услуги в рамках различных процедур, это станет хорошей поддержкой бизнес-сообществу со стороны органов власти.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:30
15 просмотров
2017.02.03 4 февраля артист ансамбля имени А.В. Александрова примет участие в рыбинском концерте в память о погибших коллегах2017.02.03 Субсидии на улучшение жилищных условий в этом году получат около 250 молодых семей региона2017.02.03 Представлен логотип ярославской Масленицы – 20172017.02.03 Дмитрий Рогозин: «Мы полностью удовлетворены той работой, которая ведется сегодня на НПО «Сатурн» в Рыбинске»2017.02.03 9 февраля начнется прием заявлений от кандидатов на пост главы Угличского муниципального района