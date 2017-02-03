​Наработки структур бизнес-МФЦ других субъектов РФ будут использованы для сокращения сроков оказания ряда государственных услуг предпринимательскому сообществу Ярославской области.



Так, средний показатель нашего региона по длительности процедуры регистрации предприятий составляет 13,28 дня. А лучшая практика АСИ в РФ – 9,89 дня. Среднее время регистрации прав собственности в Ярославской области – 12,56 дня, тогда как передовой показатель АСИ – 10,12 дня. Время постановки на кадастровый учет в области – 62 дня, АСИ фиксирует 25,52 дня.



Эти цифры были озвучены на тематическом совещании с участием представителей инвестблока Правительства области и региональных управлений федеральных органов власти.



– Превышение по некоторым позициям – в разы! Мы ставим задачу улучшения инвестиционного климата в регионе, а значит, должны выработать механизм сокращения сроков регистрационных процедур для предпринимательского сообщества, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Результаты этих практик в Ярославской области требуют анализа. Это будет иметь положительное влияние на инвестиционный климат региона и на развитие его экономического потенциала.



По мнению участников совещания, одним из механизмов решения проблемы может стать система МФЦ. В настоящее время многофункциональные центры, специализирующиеся на работе с предпринимателями, оказывают бизнесу услуги по сбору пакетов документов. Но это добавляет времени на прохождение документов от МФЦ в профильные структуры. Кроме того, специалисты центров не проверяют правильность подготовки бумаг. В результате ошибки процедура может затягиваться на долгие месяцы.



– Структура МФЦ изначально создавалась с целью решения проблем документооборота. Бизнес-МФЦ могут выполнять различные задачи, что с успехом используется в других регионах, – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Ярославской области» Александр Гончаров. – Например, через них можно получать разрешения на строительство, на присоединение к коммунальным сетям. Я интересовался этим опытом и считаю, что он должен быть применим в Ярославской области. Если МФЦ будут оказывать конкретные услуги в рамках различных процедур, это станет хорошей поддержкой бизнес-сообществу со стороны органов власти.