3 февраля в Ярославскую область прибыл с рабочим визитом заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Вместе с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым они посетили ПАО «НПО «Сатурн» в Рыбинске.Делегация осмотрела объекты производственной и опытно-конструкторской базы компании, 34-й цех по обработке валов. Также они побывали в производственных и испытательных корпусах, вновь возводимых в рамках федеральных целевых программ и программ технического перевооружения.– Те задачи, которые были поставлены Президентом России в рамках программы импортозамещения, на предприятии выполняются по плану и четко, - отметил Дмитрий Рогозин. - Наша главная цель – это производство качественных и надежных двигателей. Для этого необходимо внедрять в производство самые современные технологии. Что мы и делаем.На предприятии Сергея Рогозина и Дмитрия Миронова встречали генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» Виктор Поляков.В ходе визита состоялось рабочее совещание, на котором стороны рассмотрели текущее состояние реализации основополагающих программ ПАО «НПО «Сатурн». Также обсуждались вопросы производства газотурбинных двигателей и агрегатов в рамках исполнения государственного оборонного заказа и программ импортозамещения, обеспечения заказов военной и гражданской техники.СправкаПАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» – двигателестроительная компания. Специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО «НПО «Сатурн» входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и является головным предприятием дивизиона «Двигатели для гражданской авиации» – бизнес-единицы ОДК.АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»(входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель ГК «Ростех» входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», КамАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации ГК «Ростех» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более чем 70 стран.​