​Дума Угличского МР объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Участвовать в нем могут граждане, имеющие высшее профессиональное образование и не менее 7 лет опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти или местного самоуправления.



В пакет документов, необходимых для участия в конкурсе, входят личное заявление, копии паспорта, трудовой книжки, документа об образовании, справки о доходах, согласие на обработку персональных данных и т.д.



Срок подачи документов – с 9 по 15 февраля включительно. Прием заявок будет вести административно-контрольное управление администрации Угличского муниципального района по адресу: Углич, площадь Успенская, дом 2, кабинет 204. Телефон для справок: 8 (48532) 5-43-07.



Конкурс будет проведен 1 марта при наличии не менее двух зарегистрированных кандидатур на должность главы.



Протокол итогового заседания комиссии буден направлен в Думу Угличского муниципального района. Не позднее чем через 10 дней после этого законодатели должны принять решение об избрании на должность главы муниципального района путем тайного голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.



Подробную информацию о конкурсе можно получить:



– по телефону 8 (48532) 5-43-07;



– на официальном сайте Угличского муниципального района в сети Интернет.