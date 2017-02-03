​Об этом заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин заявил, во время своего визита на рыбинское НПО Сатурн. Напомним, что вместе с с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, генеральным директором АО «ОДК» Александром Артюховым и заместителем генерального директора – управляющим директором ПАО «НПО «Сатурн» Виктором Поляковым он посетил производственные и испытательные корпуса предприятия.



– Сейчас в Рыбинске, на базе НПО Сатурн развернуто производство всей той продукции, которая с советских времен производилась в Украине. Такое в те времена было разделение производственной кооперации. То есть ранее Россия этого никогда не делала, – сказал Дмитрий Рогозин. – Мы ожидаем, например, что к 2018 году наш флот будет получать двигатели производства этой компании. Кроме того, президентом РФ Владимиром Путиным поставлены новые задачи, связанные с авиационным двигателестроением. Сегодня здесь разворачивается работа по созданию двигателя на 35 тонн тяги. То есть мы видим, что компания не стоит на месте, а программу по созданию нового производства, знаний, мастерства реализует четко в соответствии с графиком. Можно не сомневаться: наши флот и авиация получат все самое необходимое, чтобы стать лучше.



А задачи, подчеркнул Дмитрий Рогозин, стоят самые серьезные - нарастить выпуск современной авиационной техники для воздушно-космических сил:



​​– Мы должны выдавить с нашего рынка иностранные самолеты, заменив их качественной отечественной продукцией, способной летать на эффективных и надежных современных двигателях.