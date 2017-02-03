​3 февраля организаторы ярославской Масленицы 2017 года официально представили логотип праздничных мероприятий.



Он соединил в себе традиционные элементы масленичной символики, но при этом имеет конкретную отсылку к Ярославской земле. Символ Ярославии – медведь – держит в лапе крутящийся солнечный блин, от которого лучами разлетаются яркие ярмарочные ленты. Основные цвета логотипа – красный, зеленый и желтый.



По сложившейся традиции ярославской Масленицы логотип вписан в круг – символ солнца, которое согреет землю после долгой холодной зимы, возродит ее к жизни. Эту же смысловую нагрузку несет и золотистый горячий круглый блин – непременный атрибут обильной Масленицы. Разноцветные ленты в логотипе выглядят как лучи солнца.



Фигура медведя на логотипе ярославской Масленицы соткана из лоскутов, что символизирует многообразие культурных традиций и народов России. Масленица – один из немногих народных праздников, который отмечается в разных странах, на разных континентах, людьми разных убеждений и разного этнического происхождения. Масленичный медведь становится аллегорией объединяющего праздника.