​В 2017 году Ярославская область получит из федерального бюджета 56,9 миллиона рублей на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище».



В целом в 2017 году объем финансирования подпрограммы составит 198,9 миллиона рублей, из которых 71 миллион – средства регионального бюджета. Общий вклад местных бюджетов также составит 71 миллион рублей.



В Ярославской области подпрограмма реализуется с 2003 года. За это время жилищные условия уже улучшили 2943 молодые семьи.



– Успешная реализация программы говорит об активной и эффективной работе Правительства области на одном из приоритетных направлений социальной политики. Это важнейшая наша задача – сделать жилье для молодых доступным, чтобы создать условия для счастливой жизни, – сказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. - Планируется, что жилищные условия в 2017 году смогут улучшить около 250 молодых семей региона.



