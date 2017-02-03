|В 2017 году Ярославская область получит из федерального бюджета 56,9 миллиона рублей на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище».
В целом в 2017 году объем финансирования подпрограммы составит 198,9 миллиона рублей, из которых 71 миллион – средства регионального бюджета. Общий вклад местных бюджетов также составит 71 миллион рублей.
В Ярославской области подпрограмма реализуется с 2003 года. За это время жилищные условия уже улучшили 2943 молодые семьи.
– Успешная реализация программы говорит об активной и эффективной работе Правительства области на одном из приоритетных направлений социальной политики. Это важнейшая наша задача – сделать жилье для молодых доступным, чтобы создать условия для счастливой жизни, – сказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Костин. - Планируется, что жилищные условия в 2017 году смогут улучшить около 250 молодых семей региона.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:45
16 просмотров
2017.02.03 4 февраля артист ансамбля имени А.В. Александрова примет участие в рыбинском концерте в память о погибших коллегах2017.02.03 Представлен логотип ярославской Масленицы – 20172017.02.03 Дмитрий Рогозин: «Мы полностью удовлетворены той работой, которая ведется сегодня на НПО «Сатурн» в Рыбинске»2017.02.03 9 февраля начнется прием заявлений от кандидатов на пост главы Угличского муниципального района2017.02.03 Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и Дмитрий Миронов посетили НПО «Сатурн»