​4 февраля в 16.00 в КДК «Переборы» города Рыбинска состоится концерт в память о погибших артистах Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.



По словам организаторов мероприятия, ни один творческий коллектив города не остался равнодушным, все выразили готовность принять участие в концерте. Среди известных жителям Рыбинска – хор «Алые паруса», балет-школа Юрия Калашникова, муниципальный оркестр и многие другие.



Разделить с земляками боль утраты приедет и Александр Мозгунов, артист ансамбля имени А.В. Александрова, потерявший в авиакатастрофе друзей и коллег. Молодого человека, к счастью, не было на борту разбившегося самолета, и теперь он считает своим долгом выступить перед рыбинцами на концерте в память о погибших.



Для музыкантов муниципального духового оркестра Рыбинска произошедшая 25 декабря трагедия тоже оказалась глубоко личной. В числе других под Сочи погиб давний друг, коллега и помощник рыбинского оркестра Валерий Халилов – начальник ансамбля, художественный руководитель разбившегося коллектива.



– Валерий Михайлович очень много нам помогал, – рассказал дирижер Рыбинского муниципального оркестра и один из организаторов концерта памяти Олег Громов. – Он давал нам партитуры, ноты, аранжировки, выбирал с нам вместе музыкальный материал. Мы были в постоянном творческом взаимодействии. Это огромная потеря для всех нас – и профессиональная, и личная.



Организаторы приглашают жителей и гостей города прийти 4 февраля, чтобы вместе почтить память трагически погибших музыкантов. Вход на концерт свободный. Адрес КДК «Переборы»: Рыбинск, пр. 50 лет Октября, д. 23. Проезд на автобусах №3, 111, 9.