​В субботу стартовал VII областной фестиваль профессиональных театров. В его программу вошли премьеры за период с 27 марта 2015 по 28 февраля 2017 года. Их представят восемь коллективов: театр драмы имени Федора Волкова, Ярославский театр юного зрителя имени В.С. Розова, Ярославский театр кукол, Ярославский камерный театр, Рыбинский драматический театр, Рыбинский театр кукол, студия кукол «Ежики», Ярославский театральный институт.



Оценивать участников фестиваля будет жюри под председательством народного артиста России, актера Ярославского ТЮЗа Виталия Стужева. В составе жюри также актер камерного театра Сергей Генкин, актриса ТЮЗа Ольга Торопова, режиссер, педагог ЯГТИ, актриса театра кукол «Наив» Анастасия Борисова.



Лауреаты фестиваля будут определены в восьми номинациях:



– лучший спектакль;



– лучшая работа режиссера в драматическом театре;



– лучшая работа режиссера в театре кукол;



– лучшая женская роль в драматическом театре;



– лучшая мужская роль в драматическом театре;



– лучшая актерская работа в театре кукол;



– лучшая роль второго плана;



– «Легенда сцены».



В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с актерами и представителями других театральных профессий.



Подведение итогов фестиваля и торжественное награждение победителей состоятся 27 марта, в Международный день театра. Жюри назовет обладателя специального приза фестиваля, а также лауреатов, которым будут вручены памятные дипломы и денежные премии. В этот день для всех служителей и поклонников театрального искусства на сцене Волковского театра будет показан веселый капустник.



Областной фестиваль профессиональных театров проводится с 2010 года в целях выявления и поощрения достижений областных театров в сфере театрального искусства.



Организатор мероприятия – ярославское отделение Союза театральных деятелей России. Фестиваль проводится при поддержке регионального департамента культуры.