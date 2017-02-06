​С 19 по 26 февраля в Ярославской области будут проходить масленичные гулянья. В этом году акцент при организации праздника сделан на реконструкции традиций и обрядов Сырной седмицы – масленичной недели. Народные обычаи и забавы на Советской площади представят муниципальные районы Ярославской области и других регионов страны.



– Масленица – праздник народный, широкий, объединяющий людей всех возрастов и жизненных взглядов. Программа празднования разнообразная и повторяет размах старинных народных гуляний, – отметил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров. – Мы надеемся, что ярославская Масленица сведет в одном хороводе всех гостей праздника, обогреет теплом пробуждающейся весны, досыта накормит блинами, удивит яркостью и масштабом. Ярославская Масленица рада всем!



Гостей праздника ждут кулачные бои, выступления циркачей, скоморохов, кукольный балаган. Свои программы представят ярославские театры и музеи. На традиционной ярмарке можно будет приобрести сувениры и масленичные угощения.



19 февраля, в день открытия фестиваля, на главной сцене представители музея «Топтыгин дом» Пошехонского муниципального района проведут традиционный обряд Комоедицы с блинами, песнями и плясками. После него гостей Масленицы ждет выступление живого медведя. Питомец известного российского дрессировщика Игоря Машукова приедет в Ярославль из Московской области.



Завершится праздничная неделя 26 февраля традиционным сожжением масленичной куклы на Даманском острове. Интерактивную программу подготовит «Деревня Тыгыдым» Пошехонского МР. Публике будут представлены обычаи ярославской глубинки: обряд «Вождение козла» и гусиные бои. Свое мастерство в этот день покажут гости ярославской Масленицы – знаменитые дагестанские канатоходцы.