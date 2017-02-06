|6 февраля в регионе стартует всероссийская информационно-пропагандистская кампания по безопасности дорожного движения «Сложности перехода».
По данным управления ГИБДД по Ярославской области, за 2016 год количество ДТП, произошедших по вине пешеходов, сократилось на 15,5% – до 180 фактов. Водители виноваты в 1616 ДТП. Основные виды нарушений с их стороны: несоблюдение очередности проезда перекрестков – 264 ДТП (16,3%), выезд на полосу встречного движения – 161 (10%), нарушение правил проезда пешеходных переходов – 114 (7,1%).
Особую обеспокоенность вызывает наличие значительного числа ДТП с участием детей. В 53 случаях они являлись пешеходами, в 99 – пассажирами транспортных средств, в 13 – велосипедистами, в 9 – водителями мототранспорта.
В рамках информационно-пропагандистской кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода» в Ярославской области запланирован ряд мероприятий в школах и детских садах. Кроме того, будут организованы промоакции на автозаправочных станциях, в вузах, автошколах, пенсионных фондах.
Информационно-пропагандистская кампания «Сложности перехода» проходит по инициативе Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности».
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