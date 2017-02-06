​Решение городской администрации о приведении ларьков, киосков и павильонов к единому стандарту поставило многих предпринимателей в непростую ситуацию. По оценкам мэрии, стоимость торгового объекта нового образца может составить от 25 до 28 тысяч рублей за квадратный метр. Кроме того, необходимо обустроить прилегающую территорию, обеспечить объект охраной, подключить к инженерным и энергосетям. Для представителей малого бизнеса это серьезные расходы.



Помощь им окажет Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области – одна из структур инвестблока регионального Правительства. Он предлагает представителям бизнеса микрозаймы по льготной процентной ставке и поручительство по банковскому кредиту.



– Предпринимателям обозначены довольно жесткие сроки, и мы понимаем острую потребность людей в решении проблемы, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Фонд готов работать с малым и средним бизнесом. На текущий момент фонд располагает свободными средствами в размере более 20 миллионов рублей. В течение ближайших месяцев поступит еще более 63 миллионов. Это возвратные средства от предоставленных ранее займов и пополнение капитализации фонда из областного и федерального бюджетов. Стоит иметь в виду, что озвученные меры поддержки не распространяются на субъекты МСП в сфере производства и реализации подакцизных товаров.



Микрозаем смогут получить предприниматели, работающие не менее полугода и не имеющие задолженностей по кредитам и обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Сумма займов – от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Предоставляются они при условии либо залога, либо наличия поручителей – в зависимости от вида предложения.



Поручительство будет предоставляться тем, кто обращается в банки – партнеры фонда. На сегодняшний день в их числе – 13 крупнейших банков Ярославской области.



Поручительством фонда могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, не располагающие собственным залоговым имуществом для обеспечения кредита. Размер поручительства – до 70% от суммы кредита, но не более 22,3 миллиона рублей. Срок – до 5 лет. На эту меру поддержки могут рассчитывать предприниматели, работающие непрерывно не менее 3 месяцев и также не имеющие задолженностей по кредитам, штрафам и обязательным сборам. В настоящее время прорабатываются все механизмы взаимодействия с банками по этим вопросам. Подробная информация об условиях предоставления мер поддержки размещена на сайте фонда: www.fond76.ru.