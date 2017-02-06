​Доходы регионального бюджета увеличиваются более чем на 3,6 миллиарда рублей. Глава региона Дмитрий Миронов внес на рассмотрение депутатов Ярославской областной Думы законопроект с соответствующими изменениями. Об источнике дополнительных поступлений и о том, на что они будут направлены, рассказал заместитель председателя Правительства региона – директор департамента финансов Илья Баланин.



– Одной из главных задач, поставленных Дмитрием Мироновым перед Правительством области, является активизация работы по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета, – отметил Илья Баланин. – Принятые меры уже дали конкретные результаты. За счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета доход нашей области на ближайший трехлетний период увеличивается на 3,6 миллиарда рублей. И в этом году он превысит 55 миллиардов.



Значительная часть поступлений, 950 миллионов рублей, по словам Илья Баланина, представляет собой безвозмездную финансовую помощь. Она не носит целевого характера. Средства будут направлены на увеличение ассигнований на погашение кредиторской задолженности за прошлый год.



За счет дополнительных поступлений также планируется увеличить субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей на сумму 709 миллионов рублей. На 625 миллионов возрастает финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».



Больше 270 миллионов будет направлено на программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, больше 260 миллионов – на ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка и последующих детей. Кроме того, дополнительные средства планируется пустить на благоустройство населенных пунктов, приобретение льготных медикаментов, на поддержку молодых семей в приобретении жилья, обеспечение предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Более 80 миллионов рублей будет направлено на реализацию проекта «Комплексная экологическая реабилитация озера Неро в Ростовском районе», 57 миллионов – на приобретение оборудования для детского технопарка, 50 миллионов – на строительство и реконструкцию объектов спорта.



В 2018 и в 2019 годах также за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета доходы области увеличиваются на сумму более чем на 403 и 446 миллионов рублей соответственно.



– С помощью дополнительных средств мы в полном объеме обеспечиваем софинансирование указанных проектов. И уже в течение этого года, уверен, жители смогут почувствовать улучшение качества жизни, – заключил Илья Баланин.