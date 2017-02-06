​6 февраля глава региона Дмитрий Миронов провел еженедельное оперативное совещание. Одной из тем стала социально-экономическая ситуация в Борисоглебском муниципальном районе, о которой доложил глава района Владимир Попов.



Дмитрий Миронов назвал образцово-показательной сферу АПК района, отметив успешную реализацию инвестиционного проекта «Вощажниково».



- В ближайшее время вощажниковская мясная и молочная продукция будут широко представлены в торговых сетях региона. Соответствующая договоренность достигнута с руководством компании, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы нацелены на поддержку подобных инвестиционных проектов и в будущем.



Кроме того, среди значимых проблем района на особом счету стоит некачественная питьевая вода.



- Количество железа в воде в домах жителей превышает норму, поэтому от них поступили пожелания по улучшению ситуации в рамках программы регионального развития «10 точек роста», - сообщил глава района Владимир Попов. – И нам важно решить этот вопрос.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что данная проблема характерна и для других муниципальных образований региона, и требует решения в комплексе.



- В настоящее время в рамках региональной программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой» реализуется комплексная программа модернизации всех региональных Водоканалов, поэтому важно, чтобы и Борисоглебский район принял участие в этой работе, - подчеркнул глава региона.



Помимо этого, среди проблем Дмитрий Миронов выделил процесс газификации местности, в частности, он отметил, что газопровод между поселком Борисоглебский и деревней Андреевское должен был быть введен в строй еще два года назад, однако, до сих пор в домах жителей газа нет.



По словам Владимира Попова при строительстве возникли форс-мажорные обстоятельства, но на данный момент все строительно-монтажные работы завершены, идет подготовка документации. Запуск газопровода намечен на апрель.



Кроме того, врио губернатора обратил внимание главы района на проблему незаконных вырубок леса, которую надо решать, а также на необходимость строительства двух социально-значимых объектов (спортивного стадиона и новой школы в поселке Вощажниково) и проблему сброса сточных вод в реку Устье, что особенно актуально в Год экологии.



