​6 февраля глава региона Дмитрий Миронов провел еженедельное оперативное совещание. Одной из  тем стала социально-экономическая ситуация в Борисоглебском муниципальном районе, о которой доложил глава района Владимир Попов. 

Дмитрий Миронов назвал образцово-показательной сферу АПК района, отметив успешную реализацию инвестиционного проекта «Вощажниково».

- В ближайшее время вощажниковская  мясная и молочная продукция будут  широко представлены в торговых сетях региона. Соответствующая договоренность  достигнута с руководством компании,  – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы нацелены на поддержку подобных инвестиционных проектов и в будущем.

Кроме того, среди значимых проблем района на особом счету стоит некачественная питьевая вода.

- Количество железа в воде в домах жителей превышает норму, поэтому от них поступили пожелания по улучшению ситуации в рамках программы регионального развития «10 точек роста», - сообщил глава района Владимир Попов. – И нам важно решить этот вопрос.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что  данная проблема характерна и для других муниципальных образований региона, и требует решения  в комплексе.

- В настоящее время в рамках региональной программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой» реализуется комплексная программа модернизации всех  региональных Водоканалов, поэтому важно, чтобы и Борисоглебский район принял участие в этой работе, - подчеркнул глава региона.

Помимо этого, среди проблем Дмитрий Миронов выделил процесс газификации местности, в частности, он отметил, что газопровод между поселком Борисоглебский и деревней Андреевское должен был быть введен в строй еще два года назад, однако, до сих пор в домах жителей газа нет. 

По словам Владимира Попова при строительстве возникли форс-мажорные обстоятельства, но на данный момент все строительно-монтажные работы завершены, идет подготовка документации. Запуск газопровода намечен на апрель.

Кроме того, врио губернатора обратил внимание главы района на проблему незаконных вырубок леса, которую надо решать, а также на необходимость строительства двух социально-значимых объектов  (спортивного стадиона и новой  школы в поселке Вощажниково) и проблему сброса сточных вод в реку Устье, что особенно актуально в Год экологии.

 

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