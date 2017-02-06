​6 февраля на оперативном совещании в Правительстве области были подведены итоги выполнения в регионе плана по реализации послания Президента страны Федеральному Собранию в 2016 году и определен перечень мероприятий на 2017 год.



– В числе самых значимых достижений региона по реализации послания Президента страны, безусловно, вхождение области в тридцатку регионов-лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата – сейчас мы занимаем 28-е место, – отметил врио губернатора Дмитрий Миронов. – Кроме того, хорошие перспективы получил региональный АПК: в рамках выставки «Золотая осень» подписано соглашений на 6 миллиардов рублей, и эти деньги пойдут на развитие отрасли. Мы организовали три маршрута регулярных пассажирских авиаперевозок, на Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь, из аэропорта Туношна. И это лишь несколько прорывных моментов.



Подробно о проведенной работе рассказала заместитель председателя Правительства – директор департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Екатерина Троицкая.



Она сообщила, что в план на 2016 год было включено 50 мероприятий. В числе наиболее значимых результатов также активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, значительное (более чем на 10%) увеличение объема производства сыра, развитие туристического потенциала региона. Ярославль официально признан столицей Золотого кольца.



Кроме того, в прошлом году создано 440 новых мест в общеобразовательных организациях. Построено шесть детских садов. Увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи – на 10,7% по сравнению с 2015 годом. Введены в эксплуатацию два офиса врача общей практики, построено 26 объектов ЖКХ. И это далеко не все.



В настоящее время уже разработан новый план мероприятий по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию. В нем, так же как и в предыдущем, 5 разделов: модернизация экономики и импортозамещение, развитие образования, развитие здравоохранения и повышение рождаемости, взаимодействие государства и общества, охрана окружающей среды.



Предусмотрена работа по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, поддержке малого и среднего бизнеса, а также эффективных сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, в план включены мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, помощь в развитии волонтерских и благотворительных движений, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи и уровня информатизации здравоохранения и другие мероприятия.



По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано разработать аналогичные планы на муниципальном уровне.