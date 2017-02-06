6 февраля глава региона Дмитрий Миронов провел еженедельное оперативное совещание. Одной из тем стала социально-экономическая ситуация в Борисоглебском МР, о которой доложил глава района Владимир Попов.



Дмитрий Миронов назвал сферу АПК района образцово-показательной, отметив успешную реализацию инвестиционного проекта «Вощажниково».



– В ближайшее время вощажниковская мясная и молочная продукция будет широко представлена в торговых сетях региона. Соответствующая договоренность достигнута с руководством компании, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Мы нацелены на поддержку подобных инвестиционных проектов и в будущем.



Однако и проблем у района немало. Среди значимых – низкое качество питьевой воды.



– Количество железа в воде в жилых домах превышает норму. Поэтому от жителей района поступили пожелания по улучшению ситуации в рамках программы регионального развития «10 точек роста», – сообщил Владимир Попов. – Нам важно этот вопрос решить.



Дмитрий Миронов отметил, что эта проблема характерна и для других муниципальных образований и требует комплексного подхода.



– В настоящее время в рамках региональной программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» реализуется комплексная программа модернизации всех водоканалов Ярославской области, поэтому важно, чтобы и Борисоглебский район принял участие в этой работе, – сказал врио губернатора.



Также он акцентировал внимание на целом ряде важных для района вопросов. Это незаконные вырубки леса, необходимость строительства двух социально значимых объектов – спортивного стадиона и новой школы в поселке Вощажниково, проблема сброса сточных вод в реку Устье и другие.



Особое внимание Дмитрий Миронов уделил вопросу газификации. Он отметил, что газопровод между поселком Борисоглебским и деревней Андреевское должен был быть введен в строй еще два года назад, однако до сих пор в домах жителей газа нет.



По словам Владимира Попова, возникли форс-мажорные обстоятельства, но на данный момент все строительно-монтажные работы завершены, идет подготовка документации. Запуск газопровода намечен на апрель.