​Сегодня в Рыбинске на аэродроме Южном около 9.00 состоялся старт нового беспересадочного полета на воздушном шаре Федора Конюхова. На этот раз известный путешественник вместе с вице-президентом Федерации воздухоплавания России Иваном Меняйло попробует установить новый мировой рекорд. Он намерен провести в воздухе не меньше 52 часов. Действующий рекорд принадлежит японцам и составляет 50 часов 47 минут.



Свой полет Федор Конюхов посвятил адмиралу Федору Ушакову. Об этом он рассказал на состоявшейся накануне пресс-конференции, отметив, что Рыбинский район является родиной его небесного покровителя. Икону святого Конюхову преподнес в дар епископ Вениамин. Эту икону воздухоплаватель взял с собой и сегодня.



Путешественники пролетят через Ростов Великий, Рязань. Приземлиться намерены в Тамбове. Однако где именно завершится полет, во многом будет зависеть от ветра.



Увидеть начало полета мог каждый. Несмотря на сильный мороз – а в утренние часы под Рыбинском было 25 градусов ниже нуля, – на аэродром пришли сотни людей. После старта на площади дворца спорта «Полет» состоялся праздник. Все желающие могли подняться над городом на воздушном шаре. Также можно было увидеть тренажер для матросов «Ушаковские качели», стреляющую корабельную пушку, а вечером состоится необычное по красоте шоу – ночное свечение аэростатов.