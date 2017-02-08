​Уважаемые представители ярославского научного сообщества!



Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!



Государство и общество ставят перед деятелями науки глубокие и масштабные задачи.



Ярославская область обладает уникальным научным потенциалом.



Результативные итоги вашей исследовательской и практической деятельности способствуют поступательному развитию и укреплению экономики региона, расширению его инвестиционного потенциала, росту материального и духовного благополучия граждан.



Желаю вам творческих удач и свершений! Успешных научных поисков, ярких достижений и новых открытий!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов