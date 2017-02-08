​Уважаемые представители ярославского научного сообщества!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!

Государство и общество ставят перед деятелями науки глубокие и масштабные задачи.

Ярославская область обладает уникальным научным потенциалом.

Результативные итоги вашей исследовательской и практической деятельности способствуют поступательному развитию и укреплению экономики региона, расширению его инвестиционного потенциала, росту материального и духовного благополучия граждан.

Желаю вам творческих удач и свершений! Успешных научных поисков, ярких достижений и новых открытий!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:00
19 просмотров
2017.02.08 Муниципальные районы подготовили большую масленичную программу
2017.02.08 Региональный уполномоченный по правам ребенка провел проверку по факту падения ребенка с моста в парке «Забава»
2017.02.08 Максим Авдеев: «Инвестблок Правительства выстраивает эффективное взаимодействие с предприятиями»
2017.02.08 Ярославская область в числе лидеров по получению займов на развитие промышленности
2017.02.08 Дмитрий Миронов: «Наша задача – гасить по 20 процентов долга за газ ежегодно»