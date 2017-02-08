|Уважаемые представители ярославского научного сообщества!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!
Государство и общество ставят перед деятелями науки глубокие и масштабные задачи.
Ярославская область обладает уникальным научным потенциалом.
Результативные итоги вашей исследовательской и практической деятельности способствуют поступательному развитию и укреплению экономики региона, расширению его инвестиционного потенциала, росту материального и духовного благополучия граждан.
Желаю вам творческих удач и свершений! Успешных научных поисков, ярких достижений и новых открытий!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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