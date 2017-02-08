​В настоящее время в Переславском районе фиксируется отток кадров. Проблема, вызывающая опасения как у бизнеса, так и у органов власти, заинтересованных в стабильной работе предприятий и реализации новых инвестпроектов, 7 февраля обсуждалась на совещании с участием заместителя председателя Правительства Ярославской области Максима Авдеева и руководства регионального инвестблока.



– Запрос на квалифицированные кадры в Переславле и Переславском районе со стороны инвесторов есть, – отметил Максим Авдеев. – Например, «IT-Фарм» готовится расширять производственную площадку, и вопрос комплектации штатов для предприятия стоит остро. Мы обсудим ситуацию с региональным департаментом образования и подумаем, как наполнить рынок профильными специалистами с должным уровнем подготовки.



Основная причина оттока кадров – близость Москвы и Московского региона.



– Там зарплаты выше, а полтора часа на дорогу – вполне подъемный вариант. У нас нет проблемы занятости, в ближайшее время мы можем столкнуться с дефицитом рабочей силы. Дефицит уже есть по врачам и учителям. Скоро будет и по инженерам, – прогнозирует директор ЗАО «Завод ЛИТ» Николай Шилов.



Для решения кадровой проблемы предприниматели просят власть проработать вопросы предоставления жилья специалистам. Также важным фактором является повышение заработной платы.



Но главное, по мнению бизнес-сообщества района, сохранить в Переславле вуз, который может готовить кадры для местных предприятий, – институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна». В настоящее время дальнейшее его существование под угрозой – вуз не прошел повторную аккредитацию. Кроме того, переславские выпускники пока отдают предпочтение другим образовательным учреждениям. Решение о судьбе учебного заведения будет принято в марте.



Максим Авдеев пообещал совместно с заинтересованными ведомствами проработать решения по сохранению кадрового потенциала района, привлечению молодых специалистов и по другим направлениям.